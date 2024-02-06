اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء الاسكندرية مصر مناسبة
أحد موانئ مصر
اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 36.9 مليار دولار في 2023

تراجع قيمة الواردات بنسبة 14% إلى 72.54 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد سجل انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله إن الصادرات السلعية تجاوزت مؤشرات عام 2022 لتبلغ 35.63 مليار دولار في 2023، في حين انخفضت الواردات 14% على أساس سنوي إلى 72.54 مليار دولار في 2023.

وقال البيان إن تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية للدول الإفريقية غير العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% لتبلغ 2.24 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية بلغت 13.4 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 9.5 مليار دولار، والولايات المتحدة 1.96 مليار دولار.

واحتلت تركيا المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية عند 2.7 مليار دولار، والإمارات بحوالي 2.2 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط