عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 36.9 مليار دولار في 2023

قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد سجل انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله إن الصادرات السلعية تجاوزت مؤشرات عام 2022 لتبلغ 35.63 مليار دولار في 2023، في حين انخفضت الواردات 14% على أساس سنوي إلى 72.54 مليار دولار في 2023.

وقال البيان إن تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية للدول الإفريقية غير العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% لتبلغ 2.24 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية بلغت 13.4 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 9.5 مليار دولار، والولايات المتحدة 1.96 مليار دولار.

واحتلت تركيا المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية عند 2.7 مليار دولار، والإمارات بحوالي 2.2 مليار دولار.