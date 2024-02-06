غولدمان ساكس: استمرار هيمنة "العظماء السبعة" يعتمد على نمو المبيعات

قال محللون للأسهم في غولدمان ساكس إن النمو القوي في المبيعات سيكون محوريا بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الرائدة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في عام 2023.

والشركات السبع التي يطلق عليها اسم "العظماء السبعة" هي آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون.كوم وإنفيديا وميتا وتسلا.

وارتفعت أسهم تلك الشركات منفردة ما بين 50 و240% في عام 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60% من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال المحللون الاستراتيجيون من غولدمان ساكس إن أداء هذه المجموعة لا يزال متقدما حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9% مقابل 2.6% للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهما.

ونقل غولدمان ساكس عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أن من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 12% حتى عام 2026، مقابل 3% للشركات المتبقية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال المحللون "لقد تفوق أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة".