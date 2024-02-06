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اقتصاد مصر

وزارة الزراعة: السعودية ترفع القيود عن استيراد الفراولة المصرية

اعتبارا من الخميس 1 فبراير

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ⁧السعودية‬⁩ رفعت قيود استيراد الفراولة من مصر‬، بعد أن قامت المملكة بوضع إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، وذلك اعتبارا من الخميس 1فبراير وهو ما يعني السماح بدخولها للسوق السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه لم يكن هناك حظر على الفراولة المصرية، مضيفا أن القرار السابق كان إجراء تنظيميا داخليا يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من دول العالم كافة، ومصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وأضاف أن القرار لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هو تنظيم السوق الداخلية في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

"الزراعة" المصرية: استمرار تصدير الفراولة إلى السعودية والإيقاف إجراء تنظيمي اقتصاد اقتصاد مصر "الزراعة" المصرية: استمرار تصدير الفراولة إلى السعودية والإيقاف إجراء تنظيمي

ولفت إلى أن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن إذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.

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