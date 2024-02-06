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اقتصاد البحرين مناسبة
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اقتصاد البحرين

البحرين تصدر نوعين من السندات بقيمة ملياري دولار

سعر العائد على صكوك لأجل 7 سنوات بلغ 6%

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن البحرين أصدرت اليوم الثلاثاء نوعين من السندات بقيمة ملياري دولار وتلقت طلبات بأكثر من 14 مليار دولار.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك الرائدة أن المملكة باعت صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات بفائدة 6%، وسندات بقيمة مليار دولار لأجل 12 عاما بفائدة 7.5%.

وكانت البحرين خفضت السعر الاسترشادي لإصدار أدوات دين على شريحتين بعدما تلقت حجم طلبات كبيرة.

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