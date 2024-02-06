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اقتصاد

"المركزي" الأسترالي يثبت الفائدة عند 4.35% دون تغيير

لا يستبعد المزيد من الرفع لاحقا

دبي - العربية.نت
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أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة مستقرة عند أعلى مستوياتها في 12 سنة عند 4.35% في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.

وحذر البنك المركزي من احتمالية رفع الفائدة مرة واحدة إضافية لكبح التضخم مشيرا إلى أن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية والتقييم للمخاطر.

كما أصدر البنك المركزي الأسترالي توقعاته الفصلية التي أظهرت أن التضخم الأساسي لن يعود إلى مستوياته المفضلة بين 2% إلى 3% إلا حتى 2026.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأسترالي الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 0.25%.

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