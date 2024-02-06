اقتصاد السعودية
"ستاندرد آند بورز": صكوك الأفراد قد تشعل المنافسة مع البنوك السعودية على السيولة
توفر تمويلاً بديلاً للحكومة
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ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن إصدارات الصكوك للأفراد التي أعلنتها السعودية قد تشعل منافسة مباشرة مع البنوك للاستحواذ على السيولة.
وأضافت الوكالة أن الحكومة السعودية ستواصل الاعتماد على السوق المحلية لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها التمويلية كما كان الوضع في السابق،
وأشارت إلى أن الصكوك تشكل حاليا نحو 48% من سوق الدين المحلية ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة مع إصدار الصكوك للأفراد.
وكانت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين أطلقا الأسبوع الماضي صكوكا ادخارية للأفراد بعائد ثابت تحت مسمى "صح" على أن يجري طرحها بصفة شهرية لأجل عام على أن يتم صرف الأرباح في نهاية مدة الصك.
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