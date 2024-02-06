"نيوم" تفتتح مكتبا في نيويورك لتعزيز التعاون مع المستثمرين وقادة الصناعة

افتتحت "نيوم" مكتبها الأول في مدينة نيويورك الأميركية، وإحدى أهم مراكز التجارة والمال في العالم، بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، وعددٍ من شركاء نيوم الإستراتيجيين، ومن مجتمع المال والأعمال في أميركا.

وقالت الأميرة ريما في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب: "يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتبًا لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظرًا لمكانتها الدولية كعاصمةٍ عالمية لقطاع المال والأعمال"، مضيفًا أن نيوم عززت استثماراتها وشراكاتها مع شركاتٍ أميركية عدة، ومن خلال هذا المكتب تطمح نيوم لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف نيوم من خلال افتتاح مكتبها في مدينة نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأميركية، إلى جانب اكتشاف وجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة، وسيسهم المكتب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأميركيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.

وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حاليًا، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وشركة إير برودكتس الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (APD) وشركة أكوا باور، على بناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في أوكساچون، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار (31.5 مليار ريال)، وفي هذا الإطار، سيعمل مكتب نيوم في نيويورك على تعزيز شراكاتها مع الشركات الأميركية وعقد شراكات جديدة؛ لاحتضان وتسويق تقنيات مستدامة يمكن الاستفادة منها في نيوم وفي جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023؛ بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، وسيمثل هذا المكتب الواقع في برج "50 هدسون ياردز Hudson Yards 50" في منطقة مانهاتن، مركزًا لدعم أعمال نيوم واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء أميركا، وسيتولى بوب ستيفانوفسكي منصب مدير مكتب نيوم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقًا مناصب قيادية في شركات عدة منها "جنرال إلكتريك "General Electric"، "ويو بي إس UBS"، "وثري آي جروب بي إل سي i 3Group plc".