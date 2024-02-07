السفن التجارية الصينية تدفع أقل نسبة تأمين عند المرور بالبحر الأحمر

تحصل السفن التجارية الصينية على خصومات كبيرة على تأمينهم عند الإبحار عبر البحر الأحمر، إذ تقوم بدفع 0.35% من قيمة سفنها للحصول على التأمين للعبور.

فيما تدفع معظم السفن الأخرى ما بين 0.5% و0.75% من قيمة سفنها.

وتترجم هذه الخصومات بتوفير ما بين 150 ألفا و400 ألف دولار لعبور سفينة صينية بقيمة 100 مليون دولار.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".