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اقتصاد أميركا

العجز التجاري الأميركي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في 2023

التجارة بـ0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد في الربع الرابع

واشنطن - رويترز
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زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر/ كانون الأول رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

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وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع العجز التجاري إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.

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