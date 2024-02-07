العجز التجاري الأميركي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في 2023
التجارة بـ0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد في الربع الرابع
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زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر/ كانون الأول رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.
وأظهرت بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع العجز التجاري إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.
وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.
وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.
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