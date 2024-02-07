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ميناء تجاري في فرنسا (shutterstock)
ميناء تجاري في فرنسا (shutterstock)
اقتصاد فرنسا

العجز التجاري في فرنسا يصل إلى 6.8 مليار يورو

الصادرات سجلت زيادة شهرية بواقع 1.1%

باريس - بنا
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أظهرت بيانات أصدرتها مصلحة الجمارك الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن نسبة العجز التجاري في البلاد فاقت التوقعات، وبلغت 6.8 مليار يورو (7.3 مليار دولار) في ديسمبر، مقابل 5.9 مليار يورو في نوفمبر الماضي.

وسجلت الصادرات زيادة شهرية بواقع 1.1% في نفس الفترة، كما قفزت الواردات بشكل حاد، بواقع 2.6%. وعلى أساس سنوي، بينما تراجعت الصادرات والواردات بنسبة 3.3% و12.7% على التوالي.

وخلال عام 2023 بأكمله، أظهر الميزان التجاري عجزا بقيمة 99.6 مليار يورو، مقارنة بعجز قدره 162.6 مليار في 2022، بينما ارتفعت الصادرات بواقع 1.5%، وتراجعت الواردات بواقع 7.1%.

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