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اقتصاد السعودية

انخفاض صادرات البترول السعودية 19% في نوفمبر الماضي

الصادرات البترولية تتراجع إلى 17.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 15.6% في نوفمبر 2023، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال مقابل 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022.

هذا التراجع يأتي نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 17.5 مليار ريال بنسبة 19.4%، حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال في نوفمبر 2023، مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وانخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8% في نوفمبر 2022، إلى 76.2% في نوفمبر 2023.

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فيما انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.

وتراجعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.7% في نوفمبر 2023، على أساس سنوي، حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وانخفضت الصادرات غير البترولية (لا تشمل إعادة التصدير) بنسبة 5.5% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

الصادرات والواردات والميزان التجاري
الصادرات والواردات والميزان التجاري

وارتفعت الواردات بنسبة 3.7% في نوفمبر 2023 إلى 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري 28 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 48 مليار ريال في نوفمبر 2022، بانخفاض 41.7%.

وتخفض المملكة إنتاج النفط طوعا كما أنها ملتزمة بتخفيضات جماعية ضمن تحالف "أوبك+"، والمملكة أكبر منتج للنفط في أوبك ومن بين أكبر مصدري الخام في العالم.

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