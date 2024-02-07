انقطاع الإنترنت بالسودان مع خروج 3 شركات للاتصالات عن الخدمة

قال مرصد نت بلوكس المعني بمتابعة خدمة الإنترنت، إن مشغلي الإنترنت الثلاثة الرئيسيين في السودان خرجوا عن الخدمة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في البلاد.

وأضاف المرصد على منصة إكس أن اثنتين من الشبكات خارج الخدمة منذ يوم الجمعة.

واتهمت وكالة الأنباء الحكومية ومصدران قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالوقوف وراء ذلك.

وتغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان 3 شبكات وهي "إم تي إن سودان" و"زين سودان" و"سوداني" بالإضافة إلى شبكة كنار التي توفر خدمات الإنترنت فقط.