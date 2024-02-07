عضو في مجلس إدارة "المركزي" الأوروبي: يجب التحلي بالصبر عند خفض الفائدة

قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتحلى بالصبر عند خفض أسعار الفائدة، حيث قد يشتعل التضخم مرة أخرى، حيث تؤكد البيانات الأخيرة المخاوف من أن "الميل الأخير" لخفض نمو الأسعار سيكون هو الأصعب.

ويحتفظ البنك المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة عند مستويات قياسية منذ سبتمبر/أيلول، لكن الجدل حول تخفيف السياسة النقدية يتزايد وترى الأسواق أن البنك بدأ في عكس مساره هذا الربيع نظرا لضعف النمو وتلاشي ضغوط الأسعار.

لكن شنابل حذرت من التخفيض في وقت مبكر جدًا، بحجة أن رفع أسعار الفائدة السابقة قد وصل بالفعل إلى ذروته، ولا تزال هناك بعض العلامات المثيرة للقلق مع بدء مرحلة جديدة "حرجة" من تباطؤ التضخم.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عنها قولها يوم الأربعاء "توقعات أسعار البيع في الخدمات ارتفعت لعدة أشهر متتالية". "نرى تضخما ثابتا في الخدمات. ونرى سوق عمل مرن. وفي الوقت نفسه نرى تخفيفا ملحوظا في الأوضاع المالية."

إن عودة التضخم ليست هي السيناريو الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، ولكن فيما يتعلق بالبيانات، يجب الحذر من تخفيف السياسة في وقت مبكر جدًا، خاصة أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر أثارت مخاوف بشأن أزمة سلاسل توريد جديدة.

وقالت شنابل: "أود أن أزعم أننا ندخل الآن مرحلة حرجة حيث تصبح معايرة السياسة النقدية ونقلها ذات أهمية خاصة لأن الأمر كله يتعلق باحتواء تأثيرات الجولة الثانية".

وبينما طالب صناع السياسة في المركزي - ذات التوجه المحافظ - بالصبر في خفض أسعار الفائدة، فقد قبل معظمهم أن الخطوة التالية ستكون التخفيض. في حين أنهم تراجعوا عن رهاناتهم للتحرك نحو ذلك الاتجاه في أبريل، فإن تخفيف السياسة النقدية في منتصف العام يبدو غير مثير للجدل.

وبدت شنابل أيضًا متفائلة بأن الشركات تستوعب بعضًا من نمو الأجور الأخير، كما كان البنك المركزي الأوروبي يأمل منذ فترة طويلة، نظرًا لأن النمو الاقتصادي ضعيف وليس لديها مجال كبير لدفع تكاليف أعلى على العملاء.

وقالت شنابل: "إذا تم إعاقة الطلب بسبب السياسة النقدية التقييدية، فسيكون من الصعب للغاية على الشركات اجتياز التكاليف المرتفعة للمستهلكين". "إننا نرى بعض الأدلة على حدوث ذلك".

"لقد أحرزنا تقدما كبيرا، وهذه أخبار جيدة". "لكننا لسنا هناك بعد".