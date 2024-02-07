اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فيصل بن فاضل الإبراهيم
فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني
اقتصاد السعودية

فيصل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني

الإبراهيم: الصندوق يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالسعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قراراً باختيار فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.

وقال الإبراهيم إن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.

وأكد دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وزير الاقتصاد السعودي: الصناديق السيادية باتت تبحث عن الفرص قصيرة المدى اقتصاد دافوس وزير الاقتصاد السعودي: الصناديق السيادية باتت تبحث عن الفرص قصيرة المدى

وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.

وقال "إن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي ستسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صحفي غربي يجري مقابلة مع بوتين هي الأولى من نوعها منذ اندلاع حرب أوكرانيا صحفي غربي يجري مقابلة مع بوتين هي الأولى من نوعها منذ اندلاع حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط