مسؤولون صينيون وأميركيون يلتقون في بكين لمناقشة قضايا تجارية

التقى مسؤولون صينيون وأميركيون في بكين لإجراء محادثات حول قضايا شائكة تسبب شقاقا بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك في حين تلفت قضية التجارة والرسوم الجمركية الانتباه على نحو متزايد في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قالت وزارة المالية الصينية إن بكين أثارت اعتراضات على زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية وقيود الاستثمار المتبادل وقيود أخرى على التجارة والتكنولوجيا خلال المحادثات التي أجرتها “مجموعة العمل الاقتصادية" للبلدين.

ووصفت بكين في بيان محادثات الإثنين والثلاثاء بأنها كانت "بناءة".

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز"، التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في مقال نشر في وقت متأخر من الثلاثاء، إن المحادثات بعثت "إشارة إيجابية".

وأضافت أن "هذا الاتجاه الإيجابي يوفر الطمأنينة التي تشتد الحاجة إليها للشركات في البلدين وكذلك المجتمع الدولي وسط التحديات العالمية المتزايدة ورغم النزاعات المستمرة ".

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن المسؤولين الأميركيين أكدوا مجددا مخاوفهم بشأن ممارسات السياسة الصناعية والإفراط في الإنتاج بالصين وتأثير ذلك على العمال والشركات بالولايات المتحدة.

ويعكس هذا المخاوف من أنه مع تباطؤ اقتصاد الصين - والذي ويرجع جزئيا إلى الأزمة المطولة في سوق العقارات فضلا عن الاتجاهات طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان - من المرجح أن يعتمد قادتها بشكل أكبر على تعزيز تصنيع الصادرات لتعويض ضعف الطلب في الداخل.

وقال الجانبان إن المحادثات في بكين تطرقت إلى قضايا مثل مشكلات الديون في الدول النامية والتعاون المالي والسياسات الاقتصادية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا "أكد المسؤولون الأميركيون من جديد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فصل الاقتصادين، بل تسعى عوضا عن ذلك إلى علاقة اقتصادية صحية توفر مجالا متكافئا للشركات والعمال الأميركيين".

كما ذكرت أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في أبريل/نيسان المقبل.

كان اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية هو الثالث منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول الماضي والأول من نوعه في بكين.

والتقى وفد من وزارة الخزانة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، خه لي فنغ، أثناء وجوده في بكين، ونقل رسالة مفادها أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تأمل في زيارة الصين "في وقت مناسب".