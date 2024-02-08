اقتصاد
أوروبا تستعد لحرب تجارية محتملة مع أميركا
حال فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية
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بدأت المفوضية الأوروبية في إعداد تقييم لتأثير عواقب انتخابات نوفمبر الأميركية، والتي قد يفوز فيها دونالد ترمب.
وتأتي هذه الخطوة تخوفا من قيام "ترمب" بسلسلة من الإجراءات المحتملة ضد الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تشمل فرض تعرفة جمركية بنسبة 10%، كحد أدنى على التكتل، بالإضافة إلى إجراءات محتملة ضد الضرائب الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكان "بايدن" قد أقر برنامج دعم بأكثر من 390 مليار دولار لدعم التكنولوجيا الخضراء والذي يقدم حوافز للشركات لتحويل الاستثمار من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
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