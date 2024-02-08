اعتماد صيغة وثيقة تأمين مسؤولية جهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي

أصدرت هيئة التأمين اليوم الخميس، قرار اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي. وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقالت الهيئة، إن اصدار الوثيقة يأتي انطلاقاً من دورها في دعم فاعلية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الحماية من مخاطر المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي عن طريق اعتماد صيغ وثائق المنتجات التأمينية الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة وتضمن توفير الحماية لها من المخاطر المتوقعة بما يحفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وبينت الصيغة النموذجية الحد الأدنى لتغطيات واستثناءات تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي التي لا يجوز الاتفاق على تخفيضها.

وحددت حالات بداية التغطية ونهايتها وكذلك حالات تطبيق الأثر الرجعي للتغطية، وقد أتاحت الصيغة النموذجية للمؤمن له خيار تمديد مدة التبليغ عن المطالبات كمنفعة إضافية تلتزم الشركة بعرضها عليه.

يشار إلى أن لإصدار الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي أثر إيجابي على مفتشي أعمال كود البناء السعودي عبر توفير الحماية التأمينية اللازمة وتفعيل دور التأمين في الحماية من المخاطر المتوقعة أثناء تأدية أعمالهم والتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعات المختلفة وتوفير التنظيمات التي تحفظ حقوق الجميع.