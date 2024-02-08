اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار هيئة التأمين السعودية
شعار هيئة التأمين السعودية
عقارات السعودية

اعتماد صيغة وثيقة تأمين مسؤولية جهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي

الوثيقة حددت حالات بداية التغطية ونهايتها وحالات تطبيق الأثر الرجعي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أصدرت هيئة التأمين اليوم الخميس، قرار اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي. وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقالت الهيئة، إن اصدار الوثيقة يأتي انطلاقاً من دورها في دعم فاعلية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الحماية من مخاطر المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي عن طريق اعتماد صيغ وثائق المنتجات التأمينية الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة وتضمن توفير الحماية لها من المخاطر المتوقعة بما يحفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وبينت الصيغة النموذجية الحد الأدنى لتغطيات واستثناءات تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي التي لا يجوز الاتفاق على تخفيضها.

اتحاد الغرف السعودية: أزمة "البصل" عالمية وجهود مشتركة لتوفيره بالسوق المحلية اقتصاد اقتصاد السعودية اتحاد الغرف السعودية: أزمة "البصل" عالمية وجهود مشتركة لتوفيره بالسوق المحلية

وحددت حالات بداية التغطية ونهايتها وكذلك حالات تطبيق الأثر الرجعي للتغطية، وقد أتاحت الصيغة النموذجية للمؤمن له خيار تمديد مدة التبليغ عن المطالبات كمنفعة إضافية تلتزم الشركة بعرضها عليه.

يشار إلى أن لإصدار الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي أثر إيجابي على مفتشي أعمال كود البناء السعودي عبر توفير الحماية التأمينية اللازمة وتفعيل دور التأمين في الحماية من المخاطر المتوقعة أثناء تأدية أعمالهم والتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعات المختلفة وتوفير التنظيمات التي تحفظ حقوق الجميع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا: تهم لمواطن اميركي بسرقة مواد تكنولوجية عسكرية أميركية لصالح الصين أميركا: تهم لمواطن اميركي بسرقة مواد تكنولوجية عسكرية أميركية لصالح الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط