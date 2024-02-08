الكنيست يوافق على ميزانية للحرب بـ 159 مليار دولار

أبدى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس مع إنفاق كبير على الدفاع وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.

"ستاندرد آند بورز" قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب خارج غزة

وجاء في بيان للكنيست أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون حظت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50.

وستُحال الميزانية الآن إلى لجنة الموازنة لمناقشتها حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر.

إذ يتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا.

ومؤخراً قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حركة حماس لتشمل جبهات أخرى، لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر/ تشرين الأول تصنيف إسرائيل عند "AA-"لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.