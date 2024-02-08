تراجع أسعار المستهلكين في الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر/كانون الأول.

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.6% في استطلاع رويترز.

ونما الاقتصاد 5.2% في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو 5% إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.