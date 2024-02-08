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طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

تراجعت بـ 9 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير

واشنطن - رويترز
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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى قوة سوق العمل رغم الزيادة الأخيرة في تسريح العمال.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 9 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 218 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير/شباط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

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