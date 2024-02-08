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اقتصاد البحرين

صندوق الثروة البحريني يسعى لجذب مستثمرين جدد لتمويل "ماكلارين"

"ممتلكات" يمتلك حصة مسيطرة في McLaren

دبي - العربية.نت
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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن صندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" يسعى لجذب مستثمرين جدد للمساعدة في تمويل نمو شركة "ماكلارين" لصناعة السيارات البريطانية، علما أن الصندوق هو المساهم المسيطر في الشركة.

ويعتزم الصندوق استخدام الأموال المقرر تحصيلها في تطوير تكنولوجيا "McLaren" وإدخالها إلى أسواق جديدة، وفقا لما ذكرته المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق في مباحثات مبكرة مع مستثمرين محتملين، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الصينية، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن التمويل حتى الآن.

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جدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات"، يعتزم إجراء أربع عمليات إدراج لأجزاء مختلفة من محفظته في عام 2024 في البورصة الرئيسية وفي البورصات البديلة في البحرين.

وأكد وزير المالية البحريني ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الشيخ سلمان بن خليفة، أن الصندوق يجري مراجعة لمحفظته ويتوقع تعزيزها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والإدراج على مدى العامين المقبلين.

وتبلغ أصول "ممتلكات" نحو 18 مليار دولار، ومن أشهر استثماراته حصة الأغلبية التي يمتلكها في مجموعة ماكلارين لصناعة السيارات الفاخرة، كما يمتلك حصصًا في بعض أكبر الشركات المحلية بما في ذلك بنك البحرين الوطني وألومنيوم البحرين.

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