"المركزي" المصري: التضخم الأساسي تراجع إلى 29% في يناير

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 29% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 34.2% في ديسمبر/كانون الأول.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8% في يناير/كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في يناير/كانون الثاني، ومقارنة مع زيادة 1.4% في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4%، مقارنة بالارتفاع 2.1% في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لرويترز.

وفي العام المنتهي في يناير/كانون الثاني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5%، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5% في العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول.

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ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5%.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.