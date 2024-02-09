الناتج الصناعي التركي يرتفع 2.4% على أساس شهري في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2.4% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 1.6% على أساس سنوي.

جدير بالذكر، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم، كما تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.