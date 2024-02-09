تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1% في يناير

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن التضخم تراجع في يناير/كانون الثاني إلى 3.1% في تأكيد لما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها مع بيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

جدير بالذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" – الحزب اليميني المتطرف – دعا إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الدعوات التي لاقت صدى واسعا على إثر الاحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي، وثالث أكبر اقتصاد في العالم للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.

من جانبه، حذر المستشار الألماني، أولاف شولتس، من أن هذه الدعوات لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ "Dexit" ستهدد بتدمير الثروة.