اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة وقود .. التضخم في ألمانيا مناسبة
محطة وقود في ألمانيا
ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1% في يناير

دعوات لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن التضخم تراجع في يناير/كانون الثاني إلى 3.1% في تأكيد لما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها مع بيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

جدير بالذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" – الحزب اليميني المتطرف – دعا إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الدعوات التي لاقت صدى واسعا على إثر الاحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي، وثالث أكبر اقتصاد في العالم للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.

من جانبه، حذر المستشار الألماني، أولاف شولتس، من أن هذه الدعوات لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ "Dexit" ستهدد بتدمير الثروة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على جذور الخلاف ومحطات المصالحة بين فتح و حماس تعرف على جذور الخلاف ومحطات المصالحة بين فتح و حماس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط