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اقتصاد السعودية

"التجارة" السعودية تعلن تقديم موسم تخفيضات رمضان والعيد

تهدف لتحفيز التسوق المبكر

الرياض - واس
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أعلنت وزارة التجارة السعودية تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين ابتداءً من شهر شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.

ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.

وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ (20 فبراير/2024م) وحتى 5 شوال 1445هـ (14 أبريل/2024م).

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ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

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