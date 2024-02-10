ميزانيات الدول العربية تتحول إلى تسجيل فائض بـ119.6 مليار دولار في 2022
مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021
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كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام للدول العربية مجتمعة بنسبة 9.8% إلى 957.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار في 2021.
وأوضح صندوق النقد العربي، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الإنفاق الجاري في الدول العربية ارتفع بحوالي 9.9% ليصل إلى 824.6 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 750.7 مليار دولار في 2021، بينما زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.6% إلى 132.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة سجلت فائضاً بلغ حوالي 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6% في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6% في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6% بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2021.
ووفق التقرير، زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1% مرتفعاً من حوالي 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022.
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