روسيا: سنرد بحزم ضد محاولات الاستيلاء على احتياطياتنا السيادية

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد بقوة على محاولات حرمانها من احتياطياتها السيادية.

وقال زاخاروفا في إطار تعليقها على إمكانية استخدام الغرب للأصول الروسية المجمدة، وذلك وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية، اليوم السبت: "سنرد بصرامة على أي إجراءات غير ودية مرتبطة بمحاولات حرمان روسيا بطريقة أو بأخرى من حق ملكية احتياطياتها السيادية. إن استجابتنا لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة ستكون مبررة من الناحية القانونية والأخلاقية".

وأضافت الناطقة باسم الخارجية "بالطبع، نحن ندرك أن الغرب لن يوقف البحث عن المزيد من الذرائع لخلق المظهر الشرعي للاستيلاء على أصولنا. إن أي محاولات للاستيلاء على أموال روسيا سوف نعتبرها سرقة مبتذلة، ورغبة من المصادرين في زيادة أموالهم"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وتابعت زاخاروفا "تدرس الحكومة حالياً عدداً من الخيارات بهدف التأثير القانوني والاقتصادي على أولئك الذين يتوقعون الاستفادة من سرقة أصولنا".

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.

ويتفق حلفاء أوكرانيا على نطاق واسع بأن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها ضد كييف.