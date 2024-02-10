"فيصل الرواس" رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية في دورته الـ 23
رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي نائبا
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انتقلت رسميًا رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث يبدأ مجلس إدارة الاتحاد اليوم دورته الثالثة والعشرين (23) برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبد الله الرواس، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي بصفته نائبًا أول للرئيس، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني نائبًا ثانيًا.
وأوضح الرواس في بيان اليوم السبت أن الاتحاد والغرف تركز اهتمامها على المشروعات التي تحقق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة ومضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجامًا مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي، ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولًا إلى وحدتها الاقتصادية.
ويستهدف اتخاد الغرف الخليجية تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تضافر وتنسيق الجهود بين الغرف والاتحادات الأعضاء، وتطوير قدراتها لخدمة الاقتصاد الخليجي ودعم مجتمع الأعمال.
كما يستهدف الاتحاد تمثيل القطاع الخاص الخليجي والتعبير عن رؤاه ووجهة نظره أمام الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الأوساط والكيانات والمنصات والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية العربية والدولية.
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