الكويت والإمارات توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين

وقعت دولة الكويت اليوم الأحد، على اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة المالية الكويتية، في بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية وتطبيقها، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية العديد من المزايا فيما يتعلق بالمواطنين بين البلدين والشركات التي تؤسس في الدولتين للانتفاع من مميزات الاتفاقية، ومنها منح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الاستثمارات ومنها الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم والفوائد والعلامات التجارية أو براءة اختراع.

وتنظم الاتفاقية منح المؤسسات الحكومية الاستثمارية إعفاءات من ضريبة أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تعريف المقيم في الدولتين وكذلك إجراءات الاتفاق المتبادل لحل النزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً من خلال السلطات الضريبية بين البلدين.

وسوف تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية في دولة الكويت، ومن ثم دخول الاتفاقية حيز النفاذ من خلال مخاطبة وزارة الخارجية للمضي قدماً في الإجراءات الدستورية تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها والتصديق عليها وإصدارها بقانون.