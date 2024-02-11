انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية 10.5% خلال ديسمبر

أظهر تقرير حديث انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.5% خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

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وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل انخفاضا سنويا قدره 10.5 % خلال شهر ديسمبر /كانون الأول 2023، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وواصل المؤشر التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية 2022 مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.

وبنظرة أكثر قرب على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال 2023 نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.