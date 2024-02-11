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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية- رويترز)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)
اقتصاد إسرائيل

سموتريتش: خفض موديز تصنيف إسرائيل لا يستند لمنطق سليم

أكد قوة الاقتصاد على تحمل المجهود الحربي

القدس - رويترز
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انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائما.

وأضاف، في تصريحات، أمس السبت، ردا على القرار الذي نشر أمس الجمعة، "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملاً سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".

وخفضت موديز التصنيف مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على إسرائيل جراء الحرب التي تخوضها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، وهو أعلى بخمس درجات من درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وقالت موديز إنها تتوقع ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.

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