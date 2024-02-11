مسؤول بـ"المركزي" الأوروبي: خفض أسعار الفائدة في 2024 خطوة غير مضمونة
التباطؤ الأخير في التضخم إلى 2.8% يرجع إلى عوامل خاصة
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أشار عضو في مجلس إدارة المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان إلى أن قيام البنك بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري خطوة غير مضمونة وقد لا تتم قبل نهاية عام 2024 وسط استمرار المخاطر المتعلقة بالتضخم.
وشدد هولتسمان على أن التباطؤ الأخير في التضخم إلى 2.8% يرجع إلى عوامل خاصة مثل التأثيرات الأساسية في أسعار الطاقة ولا ينبغي أن يؤخذ كإشارة نهائية نحو الوصول إلى المعدلات المستهدفة للتضخم عند 2%.
وأشار هولتسمان إلى المخاطر الجيوسياسية بما فيها التوترات الحالية في البحر الأحمر كأساس للحذر.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير الذي انعقد في يناير عند 4%.
ويحتفظ البنك المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة عند مستويات قياسية منذ سبتمبر/أيلول، لكن الجدل حول تخفيف السياسة النقدية يتزايد وترى الأسواق أن البنك بدأ في عكس مساره هذا الربيع نظرا لضعف النمو وتلاشي ضغوط الأسعار.
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