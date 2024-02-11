اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء ذرة صفراء في ممارسة دولية
الممارسة تستهدف شراء ألف طن على الأقل
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأحد عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن على الأقل من الذرة الصفراء المستوردة للشحن في الفترة من 15 إلى 25 مارس/آذار و/أو من 26 مارس إلى الخامس من أبريل/نيسان.
وتقدم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما ويلتزم المورد بتقديم السعرين وستختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 فبراير/شباط.
وبلغت المساحات المحلية لزراعات الذرة الصفراء خلال العام الماضي نحو 150 ألف فدان فقط، من نحو 3.5 مليون فدان لزراعة بالذرة بشكل عام، وفق بيانات وزارة الزراعة.
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