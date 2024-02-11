وزير مصري: يمكن استيعاب جزء من تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حكومة بلاده تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.

وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، على هامش المنتدى المالي العربي، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، تأثر إيرادات قناة السويس بالهجمات الحوثية على السفن.

وفي سياق آخر، قال الوزير، إن تمويل حزمة الإنفاق الاجتماعي البالغة 180 مليار جنيه، وأقرها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة.

تراجع إيرادات قناة السويس 46%

كان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، قد أكد في تصريحات سابقة أن معدل مرور السفن من ⁧قناة السويس‬⁩ انخفض في يناير الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.

وذكر ربيع أن القناة تأثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسؤولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتوكيلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وأضاف ربيع في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون"، أن عدد السفن المارة بالقناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير 2024، قياسا على 2155 سفينة في الشهر المماثل من العام السابق.

مزيد من السفن تتحول بعيدا عن قناة السويس

قال محللون بقطاع الشحن البحري أول أمس الجمعة إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب تحولت بعيدا عن قناة السويس، لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع، مع استمرار المخاوف من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقال إيشان بهانو، محلل السلع الزراعية البارز في شركة كبلر الاستشارية "جرى تحويل مسار 13 سفينة أخرى الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي الشحنات التي تحولت بعيدا عن طريق البحر الأحمر إلى نحو 5.2 مليون طن حبوب في نحو 90 سفينة منذ بدء الهجمات أواخر العام الماضي".

ويعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر عادة نحو سبعة ملايين طن شهريا من الحبوب، لكن أنواعا أخرى من الشحن انخفضت كثيرا مع مواصلة المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران هجماتهم على السفن على الرغم من ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقال بهانو "ما زالت الشحنات الأميركية والأوروبية تتجنب البحر الأحمر. ولا تتجه سفينة واحدة في المحيط الأطلسي تحمل الحبوب إلى آسيا نحو قناة السويس".

مرور السلع الأولية في البحر الأحمر

وتشمل الشحنات القادمة عبر الأطلسي صادرات كبيرة من الحبوب الأميركية إلى آسيا.

وقال بهانو "تقريبا جميع الشحنات القادمة من البحر الأسود، ومعظمها صادرات من روسيا ورومانيا، تواصل السفر عبر السويس والبحر الأحمر... تحول من هذه السفن ثلاث فقط لتسلك الطريق الأطول بين عشرات السفن المبحرة".

أضاف أن السفن في البحر الأحمر تبث رسائل على نظام التعرف الآلي للبحث عن ممر آمن لإظهار أنها غير ضالعة في صراع الشرق الأوسط، بما في ذلك السفن المملوكة للصين.

وقال تجار سلع أولية إنه ما زال من الممكن العثور على ناقلات بضائع سائبة لشحنات الحبوب العابرة للبحر الأحمر.