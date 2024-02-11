اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سجائر
سجائر
اقتصاد مصر

"فيليب موريس" ترفع أسعار السجائر في السوق المصرية

الزيادة تصل إلى 11 جنيها في العبوة الواحدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، اليوم الأحد، عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ميريت ومارلبورو وإل آند إم بمختلف أنواعها.

وأكدت الشركة في بيان، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

وأضافت أنها رفعت سعر السجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها للعبوة من 74 جنيها سابقا، وسعر مارلبورو بأنواعها إلى 79 جنيها من 69 جنيها سابقا، وإل آند إم بأنواعها 59 جنيها من 50 جنيها سابقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصير غامض يواجه 1.4 مليون نازح في رفح.. و3 طرق فقط أمامهم مصير غامض يواجه 1.4 مليون نازح في رفح.. و3 طرق فقط أمامهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط