"فيليب موريس" ترفع أسعار السجائر في السوق المصرية

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، اليوم الأحد، عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ميريت ومارلبورو وإل آند إم بمختلف أنواعها.

وأكدت الشركة في بيان، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

وأضافت أنها رفعت سعر السجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها للعبوة من 74 جنيها سابقا، وسعر مارلبورو بأنواعها إلى 79 جنيها من 69 جنيها سابقا، وإل آند إم بأنواعها 59 جنيها من 50 جنيها سابقا.