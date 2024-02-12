الجمارك الروسية: انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية إلى 140 مليار دولار في 2023

انخفض فائض ميزان التجارة الخارجي الروسي بمقدار 2.4 مرة عام 2023، إلى 140 مليار دولار أميركي وفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الرسمي لدائرة الجمارك الفيدرالية.

وأكّد البيان اليوم الاثنين: أنّ "صادرات روسيا انخفضت بنسبة 28.3% إلى 425.1 مليار دولار خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.7% إلى 285.1 مليار دولار، وانخفضت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 68 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، والواردات بنسبة 12.3 % لتصل إلى 78.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 5.6 % لتصل إلى 306.6 مليار دولار، والواردات بنسبة 29.2% لتصل إلى 187.5 مليار دولار أميركي.

وأضاف البيان: وبالنسبة للتجارة مع الدول الإفريقية فهي آخذة في الارتفاع، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 42.9%، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، والواردات بنسبة 8.6%، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الروسية إلى الأميركتين بنسبة 40.4%، إلى 12.2 مليار دولار، والواردات بنسبة 11% لتصل إلى 15 مليار دولار أميركي.

وقد تراجعت الصادرات الروسية بنسبة 28.3% خلال هذه الفترة إلى 425.1 مليار دولار، وارتفعت الواردات بنسبة 11.7% إلى 285.1 مليار دولار، وبالتالي، انخفض حجم التجارة الروسية لعام 2023 بنسبة 19.4% إلى 710.2 مليار دولار أميركي.

أما فيما يتعلق بالصادرات فقد انخفضت حصة المنتجات المعدنية من الصادرات، بما فيها منتجات الوقود والطاقة بمقدار 4.9 مرة لتصل إلى 61.2% أي بقيمة 260.1 مليار دولار، كما جاء في المرتبة الثانية من الصادرات التي نمت نوعا ما، وهي المعادن، حيث زادت حصتها بمقدار 2.2 مرة، أي بقيمة 14.1 %.

وجاءت المنتجات الزراعية في المرتبة الثالثة، وقد نمت حصتها بنسبة 3.1 مرة أي بمقدار 10.1 % لتصل إلى 43.1 مليار دولار أميركي.

أما بالنسبة للاستيراد فكانت الآلات والمعدات والمركبات أكبر العناصر التي يتم استيرادها، وارتفعت حصتها بمقدار 5.1 مرة لتصل لقيمة 145.8 مليار دولار، تليها الصناعات الكيمياوية والتي انخفضت حصتها بمقدار 2.8 مرة أي بمقدار 19.5% لتصل إلى 55.7 مليار دولار.

كما انخفض استيراد المنتجات الزراعية بمقدار 1.7 مرة ليصل إلى 12.3 % أي 35.1 مليار دولار أميركي.