اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد تركيا مناسبة
تركيا
اقتصاد تركيا

انخفاض معدل البطالة في تركيا ​​إلى 8.8% في ديسمبر

على أساس شهري

إسطنبول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين،‭‭ ‬‬تراجع معدل البطالة في تركيا 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8% في ديسمبر/كانون الأول، وبذلك يعود للاقتراب من أدنى مستوياته في عشر سنوات الذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر/كانون الأول ارتفع إلى 53.5% من 53% في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7%.

"السعودي الألماني الصحية" تبدأ إصدار صكوك بمليار ريال شركات سوق السعودية "السعودي الألماني الصحية" تبدأ إصدار صكوك بمليار ريال
مادة اعلانية

كان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

يشار إلى أن رئيس البنك المركزي التركي الجديد قال مؤخراً إن السياسات المالية الصارمة للسيطرة على التضخم ستستمر بـ "تصميم"، وتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 14% بحلول نهاية عام 2025.

وتحدث فاتح كراهان في أنقرة، اليوم الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ توليه منصبه بعد استقالة سلفه.

وأضاف "سنواصل جهودنا لخفض التضخم بكل تصميم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وكالة "ناسا" تعكف على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر وكالة "ناسا" تعكف على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط