انخفاض معدل البطالة في تركيا ​​إلى 8.8% في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين،‭‭ ‬‬تراجع معدل البطالة في تركيا 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8% في ديسمبر/كانون الأول، وبذلك يعود للاقتراب من أدنى مستوياته في عشر سنوات الذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر/كانون الأول ارتفع إلى 53.5% من 53% في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7%.

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كان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

يشار إلى أن رئيس البنك المركزي التركي الجديد قال مؤخراً إن السياسات المالية الصارمة للسيطرة على التضخم ستستمر بـ "تصميم"، وتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 14% بحلول نهاية عام 2025.

وتحدث فاتح كراهان في أنقرة، اليوم الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ توليه منصبه بعد استقالة سلفه.

وأضاف "سنواصل جهودنا لخفض التضخم بكل تصميم".