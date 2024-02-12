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اقتصاد الإمارات

"أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقية تسهيلات بـ 100 مليون دولار لشركة "بي جي إن"

لتسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية

دبي - العربية.نت
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وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الإستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أميركي لصالح شركة "بي جي إن" لتجارة الطاقة والسلع، بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات محمد سيف السويدي: "إن الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح المدير المالي لشركة "بي جي إن" يانيك لوس، أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم الشركة في تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إلى جانب تعزيز قيمة السيولة المالية ودعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية وأوروبا وإفريقيا، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري عبد الله الشامسي: إن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية، والبنك يتطلع إلى هذا المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة.

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