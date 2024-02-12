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قارب حوثي في البحر الأحمر (أرشيفية)
قارب حوثي في البحر الأحمر (أرشيفية)
البحر الأحمر

هجوم بالصواريخ يستهدف ناقلة بضائع في باب المندب

في حادثين منفصلين

دبي - رويترز
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ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال استُهدفت بصواريخ في حادثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب.

وأضافت الشركة أن ناقلة البضائع السائبة أصيبت ولحقت بها بعض الأضرار على جانبها الأيمن.

وقالت أمبري في البداية إن الناقلة رصدت مقذوفا بالقرب منها على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.

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كان رئيس المنظمة البحرية الدولية، قال، أمس الأحد، إن 60% من السفن المارة في قناة السويس المصرية تحولت إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف رئيس أن تحويل مسار السفن ليس حلا للأزمة في البحر الأحمر.

تكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن في البحر الأحمر، فيما اعتبروه تضامناً مع حرب إسرائيل على غزة، ما أثر على طريق الشحن الحيوي للتجارة بين الشرق والغرب.

وفي رد فعل على ذلك، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار حول جنوب قارة إفريقيا في طريق أطول وأكثر كلفة.

وقال محللون بقطاع الشحن البحري أول أمس الجمعة إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب تحولت بعيدا عن قناة السويس، لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع، مع استمرار المخاوف من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

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