"التموين" المصرية تعلن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الاثنين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي لمدة 4.4 شهر، بينما احتياطي السكر يكفي 5 أشهر واحتياطي الزيوت النباتية يكفي 4 أشهر.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، في أواخر يناير الماضي، إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيتم تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية، بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.