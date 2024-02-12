اقتصاد مصر
"التموين" المصرية تعلن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
القمح يكفي 4.4 شهر والسكر 5 أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الاثنين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي لمدة 4.4 شهر، بينما احتياطي السكر يكفي 5 أشهر واحتياطي الزيوت النباتية يكفي 4 أشهر.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، في أواخر يناير الماضي، إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.
وذكر أنه سيتم تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية، بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"ذي بودي شوب" البريطانية تقترب من الدخول تحت الحراسة القضائيةتملك نحو 200 متجر ويعمل بها 7 آلاف موظف شركات
-
وزير الاقتصاد الرقمي للعربية: رقمنة 50% من الخدمات الحكومية في الأردنالوزير أكد أن الأردن يستهدف زيادة مساهمة القطاع الرقمي للناتج المحلي الإجمالي إلى ... قصص اقتصادية
-
ارتفاع الأرباح السنوية لـ"البنك الأهلي الكويتي" 40% إلى 45 مليون دينارمجلس الإدارة أوصى بتوزيع 9% أرباحاً نقدية ومنح 5 أسهم لكل 100 سهم شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية