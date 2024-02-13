ارتفاع صادرات كوريا من الرقائق 42.2% إلى 2.78 مليار دولار في 10 أيام

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنحو 15% على أساس سنوي في أول 10 أيام من فبراير، ما يرجع رئيسيا إلى أيام العمل الأقل إلا أن مبيعات أشباه الموصلات ارتفعت بأكثر من 40%.

وسجلت قيمة الصادرات 15.01 مليار دولار في أول 10 أيام من فبراير الجاري، مقارنة بـ17.57 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية.

في الوقت نفسه ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.31 مليار دولار وفق وكالة"يونهاب للأنباء" الكورية.

وبلغ عدد أيام العمل 6.5 أيام خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ8.5 قبل عام، حيث شهدت كوريا عطلة رأس السنة القمرية ما بين يومي 9 و12 فبراير.

نمت الصادرات التي تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 54.6 مليار دولار في يناير، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وتراجعت الواردات بنسبة 24.6% على أساس سنوي إلى 17.01 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما نجم عنه عجز تجاري بقيمة ملياري دولار.

وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 42.2% إلى 2.78 مليار دولار خلال أول 10 أيام من فبراير الجاري.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقفز فيها صادرات الرقائق بأكثر من 40% خلال أول 10 أيام من أي شهر، منذ نوفمبر 2021 حينما سجلت مبيعات أشباه الموصلات ارتفاعا بنسبة 45.2%،وشكلت مبيعات الرقائق 18.5% من إجمالي صادرات البلاد، بزيادة 4.7%، عن العام السابق.

لكن صادرات المنتجات البترولية تراجعت بنسبة 21% إلى 1.37 مليار دولار وانخفضت صادرات السيارات بنسبة 36.3% إلى 1.11 مليار دولار.

وشهدت منتجات الصلب وقطع غيار السيارات أيضًا انخفاضًا في المبيعات العالمية بنسبة 23.6% و13.3% على التوالي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي، بنسبة 12.4% إلى 2.84 مليار دولار خلال الفترة المذكورة،كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 20.3% إلى 2.82 مليار دولار، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 35.5% إلى 1.45 مليار دولار.

وشهدت الصادرات إلى فيتنام تراجعا بنسبة 19.2% إلى 1.28 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى هونغ كونغ بنسبة 143.1% إلى 813 مليون دولار، وفقا للبيانات.

وتتوقع الحكومة أن تسجل الصادرات نموا بنسبة 8.5% هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يتخطى 700 مليار دولار.