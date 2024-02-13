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مقر وزارة المالية في الإمارات (وام)
مقر وزارة المالية في الإمارات
اقتصاد الإمارات

الإمارات تصدر صكوك خزينة على شريحتين بقيمة 1.1 مليار درهم

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دبي - العربية.نت
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قالت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت طلبا قويا على إصدار لصكوك خزينة من شريحتين لأجل ثلاث وخمس سنوات بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم.

وأضافت الوزارة على منصة "إكس" أنها تلقت عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم أي بما يتجاوز المعروض 6.9 مرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العائد بلغ خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل.

"الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية" تبيع صكوكا لأجل 5 سنوات بـ 700 مليون دولار أسواق المال "الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية" تبيع صكوكا لأجل 5 سنوات بـ 700 مليون دولار

وصكوك الخزينة الإسلامية هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية في العملة المحلية في دعم بناء سوق صكوك بالعملة المحلية والاستفادة من سوق الصكوك العالمي المتنامي، واستقطاب الأموال للحكومة الاتحادية من قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، وتوفير السيولة لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية.

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