الإمارات تصدر صكوك خزينة على شريحتين بقيمة 1.1 مليار درهم

قالت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت طلبا قويا على إصدار لصكوك خزينة من شريحتين لأجل ثلاث وخمس سنوات بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم.

وأضافت الوزارة على منصة "إكس" أنها تلقت عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم أي بما يتجاوز المعروض 6.9 مرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العائد بلغ خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل.

وصكوك الخزينة الإسلامية هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية في العملة المحلية في دعم بناء سوق صكوك بالعملة المحلية والاستفادة من سوق الصكوك العالمي المتنامي، واستقطاب الأموال للحكومة الاتحادية من قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، وتوفير السيولة لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية.