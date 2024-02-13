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اقتصاد

الهند والإمارات توقعان معاهدة استثمارية واتفاقية شراكة شاملة

إبرام اتفاقية إطارية حكومية دولية بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط

نيودلهي - رويترز
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قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الهند والإمارات وقعتا معاهدة استثمارية ثنائية واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارة للبلاد.

ووقع البلدان معاهدة استثمارية ثنائية واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وقالت الوزارة إن الجانبين وقعا أيضا اتفاقية إطارية حكومية دولية بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز التواصل الإقليمي.

وهذه هي الزيارة السابعة التي يقوم بها مودي إلى الإمارات منذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل ما يقرب من عقد من الزمن، ما عزز العلاقات مع أحد كبار الشركاء التجاريين لبلاده.

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وتأتي هذه الاتفاقيات قبل كلمة مودي أمام القمة العالمية للحكومات في دبي غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة إن البلدين وقعا أيضا اتفاقيات في مجالي الطاقة والبنية التحتية الرقمية.

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