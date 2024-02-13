تراجع التضخم في الهند إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر

تراجع معدل التضخم في الهند خلال يناير الماضي إلى أقل مستوياته منذ 3 شهور مع اعتدال أسعار الغذاء، ما يعطي لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي (المركزي) قدرا من الهدوء في ظل القلق من انتشار الضغوط التضخمية إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وأفادت وزارة الإحصاء الهندية بأن مؤشر أسعار المستهلك في الهند ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 5.1% على أساس سنوي ، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم وبلغ 5%،على أساس شهري، مقابل 5.69% خلال ديسمبر الماضي.

وقالت "بلومبرغ" إن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الماضي بفضل زيادة المعروض من الخضروات والحبوب، ما ساهم في خفض وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء في الهند خلال الشهر الماضي إلى 8.3% مقابل 9.53% في الشهر السابق. وتمثل أسعار الغذاء حوالي نصف مكونات معدل التضخم العام في الهند حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وفي الأسبوع الماضي قرر البنك المركزي الهندي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع محافظ البنك المركزي الهندي أن يصل معدل التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 5.4% في العام المالي الحالي، وأن يصل إلى 4.5% في الفترة من 2024 إلى 2025.