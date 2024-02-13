زيادة تفوق التوقعات لمعدلات التضخم في أميركا

تعرضت توقعات الأسواق بقرب بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة لضربة اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2% توقعه اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1%، مقابل زيادة 2.9%، كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4%، على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9% مقابل زيادة 3.7 % في التوقعات.

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وشكلت أسعار المأوى، التي تشكل نحو ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، الجزء الأكبر من الارتفاع حيث ارتفعت أسعار المأوى في المؤشر بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما ساهم بأكثر من ثلثي الزيادة الرئيسية. وعلى أساس 12 شهرًا، ارتفعت أسعار المأوى بنسبة 6%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري. وساعدت الطاقة في تعويض بعض الزيادة، بانخفاض 0.9%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.3%.

وحتى مع ارتفاع الأسعار، ارتفعت الأجور في الساعة المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.3% خلال الشهر. ومع ذلك، بعد تعديلها للانخفاض في متوسط أسبوع العمل، انخفضت الأرباح الأسبوعية الحقيقية بنسبة 0.3%. وارتفع متوسط الأجر الحقيقي في الساعة بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي يتطلع فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تحديد التوازن المناسب للسياسة النقدية في عام 2024. على الرغم من أن الأسواق المالية كانت تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، إلا أن صناع السياسة كانوا أكثر حذراً في تصريحاتهم العامة، مع التركيز على الحاجة إلى السماح للبيانات بالتداول. دليلهم بدلا من التوقعات المحددة مسبقا.

ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع التضخم إلى هدفهم السنوي البالغ 2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتقادهم بأن أسعار المساكن سوف تتباطأ خلال العام. قد تكون الزيادة في شهر يناير مشكلة بالنسبة للاحتياطي الذي يتطلع إلى تخفيف السياسة النقدية التي هي حاليا عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وباستثناء القفزة في تكاليف المأوى، كانت بقية صورة التضخم مختلطة.

انخفضت أسعار السيارات المستعملة وتكاليف الملابس والسلع الطبية بنسبة 3.4% و0.7% و0.6% على التوالي. بينما ارتفعت تكاليف الكهرباء وأسعار تذاكر الطيران بنسبة 1.2% و1.4% على التوالي. وفي محل البقالة، قفزت أسعار البيض بنسبة 3.4%.

أبرز التصريحات

في الأيام الأخيرة، قال صناع السياسة، بما في ذلك رئيس الفيدرالي جيروم باول، إن القوة الأوسع للاقتصاد الأميركي تمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الوقت لمعالجة البيانات لأنه لا داعي للقلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى التأثير على النمو.

أشارت أسعار السوق قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى ميل نحو التخفيض الأول لسعر الفائدة في مايو، مع احتمال انخفاض الإجمالي بمقدار خمس نقاط مئوية قبل نهاية عام 2024، وفقًا لبيانات مجموعة "CME" التي اطلعت عليها "العربية Business". ومع ذلك، قال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يعتقدون أن تخفيضين أو ثلاثة هو السيناريو الأرجح.