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اقتصاد الأردن

متعاملون: الأردن يشتري 60 ألف طن قمحاً في مناقصة دولية

توقعات بطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح في الأيام المقبلة

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون إن شركة الحبوب الحكومية الأردنية اشترت نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية، اليوم الثلاثاء.

أضافوا أنهم يعتقدون أنه تم شراؤها من شركة أميروبا التجارية بتكلفة تبلغ وفقا للتقديرات 253 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن للتسليم في النصف الأول من مايو/ أيار.

وأشارت تقديرات المتعاملين إلى عروض من شركات أخرى في المناقصة، إذ عرضت "فيتيرا" 276 دولارا للطن، و"كارجيل" 259.75 دولار للطن، و"سي.إتش.إس" 258.55 دولار للطن، و"بيلد كوم" 264.77 دولار للطن، و"سيريال كوم" 286 دولارا للطن، و"إم.سي فود" 274 دولارا للطن، و"جرين فلاور" 259.50 دولار للطن، و"ذي أندرسونز" 262.80 دولار للطن. وجميع الأسعار شاملة تكلفة الشحن.

الأردن يشتري نحو 120 ألف طن من القمح في مناقصة اقتصاد الأردن يشتري نحو 120 ألف طن من القمح في مناقصة

ويتوقع المتعاملون طرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح في الأيام المقبلة على أن تغلَق في 20 فبراير/ شباط، ويرجحون أن يكون الشحن مطلوبا أيضا في مايو/ أيار وفي يونيو/ حزيران.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين ومن الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.

وفي مناقصة سابقة في السادس من فبراير/ شباط، اشترى الأردن حوالي 60 ألف طن بسعر أشارت التقديرات إلى أنه نحو 262.95 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للشحن في النصف الثاني من أبريل/ نيسان.

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