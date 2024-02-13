مسؤول: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2024

قال فولفجانج شميدت رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".

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