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أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
اقتصاد أوروبا

مسؤول: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2024

أكد أن ألمانيا لا تعاني من ركود

برلين - رويترز
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قال فولفجانج شميدت رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".

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