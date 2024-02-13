مصر.. 1.1 مليار جنيه حصيلة قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال عام

قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 2541 قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2023 حتى يناير الماضي بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه، في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي للدولة.

وكشف المصدر أن فريقا أمنيا رفيعا، يقوم برصد وتتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توسع العناصر الإجرامية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة أنشطتهم.

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الشهر قانونا يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأبلغ متعاملون ومستوردون أمس عن تشديد حملة أمنية لضبط المتعاملين في العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي.

وسعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار ثابت عند 30.9 جنيه للدولار منذ ما يقرب من عام.

وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بنحو 19 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد هبوطه إلى مستوى قياسي بلغ 73 جنيها للدولار في أواخر يناير/ كانون الثاني، قبل أن يعاود الانخفاض مجددا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر "الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمواجهة مافيا تجارة العملة، لمنع تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي للدولة".

وأضاف المصدر "تمكنت مباحث الأموال العامة خلال عام من ضبط 1201 قضية نصب وتزوير وغسل أموال، و2541 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه، و344 قضية تحويلات غير مشروعة بقيمة 1.6 مليار جنيه، و151 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و218 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، وكسب غير مشروع".

وأوضح المصدر أن إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا بلغت نحو 9.3 مليار جنيه، منها نحو 6 مليارات جنيه غسل أموال، بالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه في الإتجار بالعملة.