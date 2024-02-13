معهد: ارتفاع ثقة المستثمرين الألمان في فبراير

قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تحسنت في فبراير/شباط، مشيرا إلى أن مؤشره للثقة في الاقتصاد ارتفع إلى 19.9 نقطة من 15.2 نقطة في يناير/كانون الثاني.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ قراءة فبراير/شباط 17.5 نقطة.

وفي المقابل، انخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا أكثر من المتوقع إلى سالب 81.7 نقطة من سالب 77.3 نقطة في الشهر السابق. وجاء ذلك دون التوقعات البالغة سالب 79.0 نقاط.

وقال أخيم وامباخ رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني في وضع سيء. وقد تدهور تقييم الوضع الاقتصادي الحالي من قبل المشاركين في الاستطلاع إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020".

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وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الشهر الماضي إن الاقتصاد الألماني انكمش 0.3% في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي.