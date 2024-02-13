وزير المالية المصري: نستهدف جمع 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية.

ووفقاً لبيان صادر من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد معيط خلال مشاركته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي أن برنامج الطروحات يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة.

مادة اعلانية

وأضاف أن الحكومة حريصة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعماً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع الجهود الهادفة لتحفيز القطاع الخاص.

وقال "نتعامل بسياسات أكثر توازنا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، جنبا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة".